«Большая беда»: на Западе забили тревогу после звонка Трампа Путину

«Трамп позвонил Путину. Трамп в большой беде», — написал он.
По мнению журналиста, глава Белого дома мог попытаться заручиться его поддержкой на фоне провального для США нападения на Иран.
Как сообщил ранее помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Трамп в понедельник вечером обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, Венесуэлу и мирный процесс по Украине.
Разговор состоялся по инициативе американского лидера. Продлился он около часа. Коллеги заявили о готовности общаться друг с другом на регулярной основе. Ушаков подчеркнул, что их беседа будет иметь практическое значение.