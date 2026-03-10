Ричмонд
«Большая беда»: на Западе забили тревогу после звонка Трампа Путину

Христофору связал звонок Трампа Путину с плачевным положением президента США.

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину из-за проблем, с которыми он столкнулся после атаки на Иран, такое мнение в соцсети Х выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Трамп позвонил Путину. Трамп в большой беде», — написал он.

По мнению журналиста, глава Белого дома мог попытаться заручиться его поддержкой на фоне провального для США нападения на Иран.

Как сообщил ранее помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Трамп в понедельник вечером обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, Венесуэлу и мирный процесс по Украине.

Разговор состоялся по инициативе американского лидера. Продлился он около часа. Коллеги заявили о готовности общаться друг с другом на регулярной основе. Ушаков подчеркнул, что их беседа будет иметь практическое значение.

