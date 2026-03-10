Трамп пообещал сокрушительный ответ Ирану в случае блокады Ормузского пролива

Ранее Трамп заявлял, что цены на нефть быстро упадут после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана. Он считает кратковременный рост стоимости нефти небольшой платой за безопасность в США и во всём мире. О временном характере изменений цен говорят и в Москве. Об этом на совещании по ситуации на мировых рынках нефти и газа подчеркнул Владимир Путин.