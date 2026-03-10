Ричмонд
Радикалы Ирака заявили о проведении за день почти 40 акций против объектов США

Альянс радикальных группировок сообщил, что при атаках использовались «десятки ракет и беспилотников».

РАБАТ, 10 марта. /ТАСС/. Военизированные группировки, действующие в Ираке, выступили с утверждением о проведенных ими за сутки порядка 40 военных операций против объектов США и их союзников как на иракской территории, так и за ее пределами. Об этом говорится в заявлении альянса «Исламское сопротивление Ирака», в который входят несколько проиранских шиитских групп.

«Наши сторонники за прошедшие 24 часа осуществили 37 акций против вражеских объектов и баз в самом Ираке и в регионе», — указывается в заявлении. Отмечается, что при осуществлении атак радикалы применили «десятки ракет и беспилотников».

