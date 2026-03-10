Трамп заявил, что операция против Ирана скоро закончится

«И это скоро будет закончено», — сказал он, комментируя на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида) ход военной кампании против Ирана. Американский президент отказался обозначить точные сроки завершения операции. Он уточнил лишь, что на текущей неделе эта кампания свернута не будет. «Нет, но скоро», — отметил по этому поводу президент США. Когда его попросили пояснить, идет ли речь о ближайших днях, он ответил утвердительно. «Думаю, так», — подчеркнул американский лидер. «Очень скоро», — добавил он.
При этом президент пригрозил, что США вновь будут готовы вернуться к применению военной силы против Ирана в случае необходимости. «И, если это вновь начнется, то они подвергнутся еще более серьезным ударам», — предупредил Трамп.
С его точки зрения, Тегеран строил планы захвата всего Ближнего Востока. «Они собирались захватить Ближний Восток. И они собирались предпринять попытку уничтожить Израиль. Так что мы это остановили за счет удачных сроков [начала операции]», — считает Трамп.
Выступая ранее в тот же день на мероприятии, организованном в Дорале правящей Республиканской партией, он также утверждал, что Иран был готов атаковать США. Поэтому Вашингтон, по версии президента, сам начал применять военную силу. «Они всегда говорят: “Нет причины”, — сказал американский лидер про политических оппонентов в лице демократов. “Назову вам самую вескую из всех причин: они (иранские вооруженные силы — прим. ТАСС) собирались напасть на нас в течение недели. 100%. Они были готовы”, — полагает президент.