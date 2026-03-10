Трамп заявил, что операция против Ирана скоро закончится

Выступая ранее в тот же день на мероприятии, организованном в Дорале правящей Республиканской партией, он также утверждал, что Иран был готов атаковать США. Поэтому Вашингтон, по версии президента, сам начал применять военную силу. «Они всегда говорят: “Нет причины”, — сказал американский лидер про политических оппонентов в лице демократов. “Назову вам самую вескую из всех причин: они (иранские вооруженные силы — прим. ТАСС) собирались напасть на нас в течение недели. 100%. Они были готовы”, — полагает президент.