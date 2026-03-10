СМИ: умер чиновник США, разоблачивший Уотергейтский заговор

«Александр Баттерфилд, который раскрыл сенату США и потрясённому народу существование системы записи разговоров Ричарда Никсона в Белом доме, разоблачив Уотергейтский заговор и предопределив судьбу единственного американского президента, ушедшего в отставку, скончался в понедельник у себя дома в Сан-Диего. Ему было 99 лет», — говорится в сообщении.