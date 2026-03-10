Ричмонд
СМИ: умер чиновник США, разоблачивший Уотергейтский заговор

NYT: разоблачивший Уотергейтский заговор Баттерфилд умер в возрасте 99 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заместитель помощника бывшего американского президента Ричарда Никсона Александр Баттерфилд, раскрывший существование системы записи разговоров при помощи подслушивающих устройств в «Уотергейтском деле», скончался в возрасте 99 лет в США, сообщает газета New York Times.

«Александр Баттерфилд, который раскрыл сенату США и потрясённому народу существование системы записи разговоров Ричарда Никсона в Белом доме, разоблачив Уотергейтский заговор и предопределив судьбу единственного американского президента, ушедшего в отставку, скончался в понедельник у себя дома в Сан-Диего. Ему было 99 лет», — говорится в сообщении.

В 1972 году помощники президента-республиканца Ричарда Никсона организовали установку «жучков» и похищение документов из офиса Демократической партии в офисном комплексе «Уотергейт». Последовавший скандал, вынудивший Никсона уйти в отставку, стал одним из самых громких в истории США.

