Российский оператор FPV-дрона уничтожил 13 тяжелых БПЛА за неделю

Российский оператор FPV-дрона уничтожил 13 октокоптеров «Баба-Яга» за неделю.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Оператор российского FPV-дрона-перехватчика уничтожил 13 тяжелых ударных октокоптеров R-18 типа «Баба-яга» ВСУ за неделю, сообщило Минобороны РФ.

«Оператором одного из расчетов FPV-дронов-перехватчиков с позывным “Моряк” за прошедшую неделю было уничтожено 13 тяжелых ударных октокоптеров R-18 типа “Баба-яга”, — говорится в сообщении.

Все БПЛА были уничтожены в ночное время суток с использованием FPV-дрона «Бумеранг-8» отечественного производства, отметили в ведомстве.

«Этот “Бумеранг” лучше, он немного побыстрее, полегче, крепкий, хорошо таранит, можно подвесить БК. Качественный, позволяет настраивать VTX, то есть видеопередатчик позволяет уменьшать и увеличивать в полете», — приводит МО слова «Моряка».

