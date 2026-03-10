Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалисты группировки «Восток» развернули комплекты спутниковой связи

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Специалисты ВС РФ по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой коммуникации российского производства в зоне действия группировки войск «Восток», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Связисты группировки войск “Восток” развернули комплекты спутниковой связи отечественного производства», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты выбрали место, которое позволило бы скрытно установить комплект связи, развернули аппаратуру комплекта спутниковый связи, провели его маскировку.

«Сегодня было развёртывание спутниковой тарелки так называемой — для обеспечения связи (между — ред.) подразделениями, а также с командованием», — приводит МО РФ слова механика связи с позывным «Спайщик».