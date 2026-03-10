Специалисты группировки «Восток» развернули комплекты спутниковой связи

«Связисты группировки войск “Восток” развернули комплекты спутниковой связи отечественного производства», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, специалисты выбрали место, которое позволило бы скрытно установить комплект связи, развернули аппаратуру комплекта спутниковый связи, провели его маскировку.
«Сегодня было развёртывание спутниковой тарелки так называемой — для обеспечения связи (между — ред.) подразделениями, а также с командованием», — приводит МО РФ слова механика связи с позывным «Спайщик».