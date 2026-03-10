Истребитель F-16 преследовал беспилотник Shahed над пляжем в ОАЭ

В сети распространяется видео, на котором истребитель F-16 ВВС Объединенных Арабских Эмиратов преследует иранский беспилотник Shahed-136. Кадры сняли туристы на одном из пляжей страны.
На записи видно, как над побережьем пролетает беспилотник. Отдыхающие наблюдают за ним и снимают происходящее на телефоны, не покидая пляж.
Через некоторое время в небе появляется истребитель F-16. Самолет берет курс на дрон и начинает преследование.
По кадрам видно, что истребитель выпускает по беспилотнику ракету класса «воздух-воздух». Удалось ли поразить цель, на записи не видно. Момент возможного поражения дрона туристы не зафиксировали. После пуска ракеты самолет продолжил погоню.
Подобные перехваты беспилотников в ОАЭ проводят с использованием истребителей. Сообщается, что комплексы противовоздушной обороны Patriot не всегда эффективно работают против таких целей. Беспилотники малого размера считаются сложной целью для подобных систем.
При этом перехват дронов с помощью авиации связан с риском для пилотов. После уничтожения беспилотника самолет может попасть под обломки взорвавшейся цели.
Ранее представители Пентагона и американские военные эксперты заявляли, что недооценили угрозу беспилотников Shahed. По их данным, именно такой дрон стал причиной гибели шести американских военнослужащих в начале операции «Эпическая ярость» на базе в Кувейте.
