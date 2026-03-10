Доцент Балынин раскрыл, кому доступна покупка пенсионных коэффициентов

«Покупка пенсионных коэффициентов», «покупка страхового стажа» — это неофициальные названия механизма добровольного участия гражданина в обязательном пенсионном страховании, объяснил в беседе с RT Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России.
«Действующим пенсионным законодательством установлено, что в нём могут принять участие ряд категорий граждан. В частности, к ним относятся самозанятые, граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории России, физические лица в целях уплаты страховых взносов в фонд за себя, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование (по сути, это все неработающие граждане)», — отметил эксперт.
Отмечается, что для реализации права на «покупку пенсионных коэффициентов» есть несколько каналов.
«Например, я бы выделил следующие: через портал государственных услуг, через приложение “Мой налог” (такой вариант доступен только для самозанятых), при личном обращении», — разъяснил Балынин.
По его словам, минимальный размер добровольного взноса рассчитывается путём произведения трёх множителей (МРОТ, 22% и 12 месяцев).
Эксперт подчеркнул, что в 2026 году произошло увеличение МРОТ до 27 093 рублей.
Ожидается, что минимальный размер взноса за полный 2026 год составляет 71 525,52 рублей, максимальный размер — 572 204,16 рублей, рассказал он.
Соответственно, минимальный размер взноса позволит сформировать 1,09 ИПК, а максимальный размер — 8,72 ИПК, добавил Балынин.
«Хочу также напомнить, что на счёте вся информация отобразится автоматически (никакие подтверждения подавать не нужно) до 1 марта года, следующего за годом внесения добровольных платежей. Соответственно, если в 2026 году внести платежи в рамках добровольного участия в обязательном пенсионном страховании, то информация отобразится до 1 марта 2027 года», — заключил собеседник RT.
Ранее Госдуме назвали категории россиян, которым проиндексируют пенсии с 1 апреля.