Доцент Балынин раскрыл, кому доступна покупка пенсионных коэффициентов

«Действующим пенсионным законодательством установлено, что в нём могут принять участие ряд категорий граждан. В частности, к ним относятся самозанятые, граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории России, физические лица в целях уплаты страховых взносов в фонд за себя, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование (по сути, это все неработающие граждане)», — отметил эксперт.