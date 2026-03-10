Мирошник: вести переговоры по Украине в странах ЕС проблемно из-за давления

«Мы видели последние встречи в Женеве, когда Европа не могла просто сдержать своего порыва влезть хоть тушкой, хоть чучелом в рамки переговоров, всё время каким-то образом влиять, даже выставив перед дверью переговорной комнаты своих высокопоставленных чиновников…», — сказал дипломат.