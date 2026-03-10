Ричмонд
Мирошник: вести переговоры по Украине в странах ЕС проблемно из-за давления

Страны Европы в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию проблемны, поскольку чиновники ЕС стремятся влиять на переговоры и оказывают давление на участников, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Мы видели последние встречи в Женеве, когда Европа не могла просто сдержать своего порыва влезть хоть тушкой, хоть чучелом в рамки переговоров, всё время каким-то образом влиять, даже выставив перед дверью переговорной комнаты своих высокопоставленных чиновников…», — сказал дипломат.

При этом Мирошник подчеркнул, что такого рода давление не способствует достижению договорённостей, которые выдвигают для переговорной площадки определённые требования. Среди них он перечислил безопасность, логистику и отсутствие давления.

Ранее источник RT сообщил, что переговоры России, США и Украины пройдут, но позже.

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф между тем отмечал, что США работают над соглашением между Россией и Украиной.

