Мирошник: вести переговоры по Украине в странах ЕС проблемно из-за давления

«Мы видели последние встречи в Женеве, когда Европа не могла просто сдержать своего порыва влезть хоть тушкой, хоть чучелом в рамки переговоров, всё время каким-то образом влиять, даже выставив перед дверью переговорной комнаты своих высокопоставленных чиновников…», — сказал дипломат.
При этом Мирошник подчеркнул, что такого рода давление не способствует достижению договорённостей, которые выдвигают для переговорной площадки определённые требования. Среди них он перечислил безопасность, логистику и отсутствие давления.
Ранее источник RT сообщил, что переговоры России, США и Украины пройдут, но позже.
Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф между тем отмечал, что США работают над соглашением между Россией и Украиной.