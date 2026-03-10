Трамп пригрозил Ирану сильными ударами в случае закрытия Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов резко усилить военные действия против Ирана, если Тегеран предпримет шаги по блокированию поставок нефти через Ормузский пролив. По его словам, в таком случае удары США будут значительно масштабнее тех, которые уже наносились ранее.
Ранее глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявлял, что Иран не предпринимал действий по закрытию пролива. Тем не менее американский лидер подчеркнул, что возможная остановка нефтяных перевозок через этот стратегический морской маршрут станет поводом для крайне жесткого ответа со стороны США. Свою позицию он изложил в социальной сети Truth Social.
Трамп также отметил, что сохранение свободного судоходства через Ормузский пролив выгодно многим государствам, активно использующим этот маршрут для поставок энергоресурсов, включая Китай. По его словам, предотвращение перебоев в транспортировке нефти можно рассматривать как важный шаг, который должен быть оценен странами, зависящими от этого направления.
Ранее сообщалось, что Иран собирается ввести специальные пошлины для нефтяных танкеров и торговых судов, принадлежащих странам, являющимся союзниками США.