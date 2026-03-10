Трамп пригрозил Ирану сильными ударами в случае закрытия Ормузского пролива

Трамп также отметил, что сохранение свободного судоходства через Ормузский пролив выгодно многим государствам, активно использующим этот маршрут для поставок энергоресурсов, включая Китай. По его словам, предотвращение перебоев в транспортировке нефти можно рассматривать как важный шаг, который должен быть оценен странами, зависящими от этого направления.