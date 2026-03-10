США остались без ракет и забирают оружие у союзников

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что Соединенные Штаты столкнулись с дефицитом ракет после начала конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, за первые дни боевых действий американские силы израсходовали тысячи боеприпасов, сообщает YouTube-канал Dialogue Works.
Крапивник утверждает, что за первые два-три дня операции США применили около 3600 ракет разных типов. По его словам, американская промышленность не способна быстро восполнить такие запасы.
По этой причине, заявил бывший военный, Вашингтон якобы начал изымать боеприпасы у стран-партнеров. Он считает, что союзники США могут остаться без части вооружений, на которые рассчитывали.
В ходе интервью Крапивник заявил, что государства, ориентирующиеся на поддержку США, могут оказаться в сложной ситуации. По его словам, некоторые из них уже получили «неприятный и болезненный урок».
Ранее Крапивник также высказывал мнение, что операция против Ирана, начатая США под давлением Израиля, обернулась для Вашингтона серьезными потерями.
