В США хотят улучшить отношения с Россией через культуру

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Глава комиссии по изящным искусствам США Родни Кук сообщил в интервью РИА Новости, что в ближайшее время рассчитывает обсудить с президентом Дональдом Трампом культурные связи между Россией и Соединенными Штатами.

Источник: © РИА Новости

«Я предполагаю встретиться с ним в скором времени. Если президент нуждается в моем совете, он знает, что я могу», — заявил Кук, функции которого в США соответствуют министру культуры.

Глава комиссии выразил уверенность в том, что искусство, культура и общие духовные корни могут помочь двум странам наладить взаимоотношения.

«Да, я твердо уверен, что искусство, культура и наше общее христианское наследие могут улучшить отношения между США и Россией. На мой взгляд, это одно из самых мощных средств, которыми мы обладаем для установления мира между нашими странами», — сказал он.

По его словам, у двух стран уже есть необходимый опыт. «Мы уже делали это в прошлом. Особенно это касается деятельности Сьюзан Эйзенхауэр. Я надеюсь, что в будущем смогу последовать ее примеру в налаживании контактов между нашими двумя странами», — подчеркнул Кук.

Он добавил, что собирается затронуть некоторые из этих аспектов во время следующего разговора с Трампом.

«Наша следующая встреча будет включать то, о чем мы сейчас говорим», — резюмировал Кук.

Сьюзан Эйзенхауэр приходится внучкой президенту США Дуайту Эйзенхауэру. Она выступает за развитие отношений между Россией и США.

В качестве президента американского Национального фонда памятников Кук работал над многими архитектурными проектами в России. В частности, он принимал участие в реставрации Вознесенского Ново-Иерусалимского монастыря в Московской области, а также читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля и усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна».

