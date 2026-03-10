Политолог Блохин: народ США не поддерживает ведение войны в Иране

Появление в США петиции об отправке сына американского лидера Дональда Трампа — 19-летнего Бэррона — в Иран связано с недовольством граждан страны из-за завязавшегося конфликта, сообщил aif.ru политолог-американист Константин Блохин.
Напомним, в США тысячи граждан потребовали призвать в армию с последующей отправкой в Иран младшего сына Трампа — Бэррона. Петиция быстро набрала подписи на одном из соответствующих сайтов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Последний начал наносить ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Эксперты отмечают, что потери США в конфликте с Ираном уже в два раза превысили траты на «двенадцатидневную войну» прошлого года.
«Появление такой петиции нужно интерпретировать как некий срез общественного мнения, негативного отношения к проведению этих военных действий. Американцы, которые недолюбливают Трампа, пытаются таким способом выразить свое мнение. Они дают понять: “Ты начал войну с Ираном, а отправь-ка туда своего сына”. Но надо отметить, что американские войска пока и не задействованы напрямую в Иране, военные действия ведутся, скорее, дистанционно», — отметил эксперт.
Блохин также назвал маловероятным отправку Бэррона Трампа в Иран после создания петиции.
Ранее эксперт Кнутов раскрыл реальные потери США в конфликте с Ираном.