Политолог Блохин: народ США не поддерживает ведение войны в Иране

«Появление такой петиции нужно интерпретировать как некий срез общественного мнения, негативного отношения к проведению этих военных действий. Американцы, которые недолюбливают Трампа, пытаются таким способом выразить свое мнение. Они дают понять: “Ты начал войну с Ираном, а отправь-ка туда своего сына”. Но надо отметить, что американские войска пока и не задействованы напрямую в Иране, военные действия ведутся, скорее, дистанционно», — отметил эксперт.