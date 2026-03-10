Российский Су-35 уничтожил полковника ВВС Украины на Су-27

Командир 39-й бригады тактической авиации ВСУ полковник Александр Довгач погиб после уничтожения его самолета Су-27. Об этом сообщили представители ВКС РФ и телеграм-канал.
По их данным, самолет был сбит 9 марта во время выполнения боевой задачи. В заявлении отмечалось, что это произошло «в условиях значительного превосходства противника в воздухе».
По информации офицера ВКС России и автора телеграм-канала «Воевода вещает», украинский истребитель был поражен российским многофункциональным истребителем пятого поколения Су-35. Сообщается, что машину могли сбить летчики одного из подразделений ВКС России, базирующихся на Дальнем Востоке.
По этой версии, по цели была выпущена ракета класса «воздух — воздух» Р-37. Ее дальность действия, как сообщается, превышает 300 километров.
Су-27, которым управлял Довгач, был уничтожен во время воздушного боя. Полковник занимал должность командира 39-й бригады тактической авиации ВСУ и имел звание Героя Украины.
