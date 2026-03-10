ВС России развернули комплекты спутниковой связи в зоне действия «Востока»

Специалисты ВС России по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой коммуникации российского производства в зоне действия группировки войск «Восток».
Об этом заявили в Минобороны России, отметив, что специалисты выбрали место, которое позволило бы скрытно установить комплект связи, а затем развернули аппаратуру комплекта спутниковый связи и провели его маскировку.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня обсудил с подполковником ВКС, командиром батальона Ириной Годуновой использование мессенджеров в зоне боевых действий.
Днём ранее сообщалось, что ВС России уничтожили пусковую установку реактивной системы MLRS ВСУ.