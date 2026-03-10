Долг фигуранта дела о хищениях на курских фортификациях вырос

Курский суд приговорил Лукина к девяти годам лишения свободы и одному году ограничения свободы за хищение 152 миллионов рублей при строительстве фортификаций в Курской области. Также его лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Вместе с ним сроки получили его заместитель Игорь Грабин, второй заместитель и экс-гендиректор «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов и директор фирмы «КТК Сервис» Андрей Воловиков.