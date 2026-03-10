CNN: Помощники Трампа не ожидали такого скачка цен на нефть после атаки на Иран

На открытии торгов в понедельник стоимость нефти Brent впервые с июня 2022 года поднималась выше 119 долларов за баррель, а цена WTI также превысила эту отметку. Это означало рост примерно на 29% и 31% соответственно. Позднее в течение дня рост котировок замедлился, однако цены всё равно остаются примерно в полтора раза выше уровня конца февраля.