Командира нацбата «Волки да Винчи» заметили в люксовом отеле в Европе

В националистическом батальоне «Волки да Винчи» усиливается недовольство командиром Сергеем Филимоновым.

В националистическом батальоне «Волки да Винчи» усиливается недовольство командиром Сергеем Филимоновым. Об этом РИА Новости сообщили источники в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Филимонова заметили в Европе. Утверждается, что он находился в одном из люксовых отелей Швейцарии.

Источник заявил, что в это время бойцы подразделения продолжают участвовать в боевых действиях на линии фронта.

Как утверждает собеседник агентства, часть военных недовольна тем, что командир не находится вместе с подразделением на передовой.

Также источник заявил, что Филимонов публикует в социальных сетях фотографии дорогих вещей. По его словам, на снимках демонстрируются брендовые покупки, которые, как утверждается, могли быть сделаны на средства пожертвований, собираемых для подразделения.

