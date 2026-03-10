КИШИНЕВ, 10 мар — РИА Новости. Новый учебник по истории для 9-х классов молдавских школ утверждает, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Адольфа Гитлера, якобы стала благом для экономики республики, выяснило РИА Новости.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов «История румын» присутствует героизация нацизма. Еврейская община Молдавии настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но министерство образования страны от этого отказалось. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.
Авторы учебника пытаются продемонстрировать, что оккупация Молдавии в годы Великой Отечественной войны на самом деле была благом. Они утверждают, что румынский диктатор Ион Антонеску на самом деле пытался превратить Бессарабию в образцовую провинцию, в которой особое внимание уделялось восстановлению экономической деятельности. Якобы в этот период в республике «применялись налоговые льготы, были созданы торгово-промышленные палаты, строились мосты и железные дороги». Авторы учебника особо подчеркивают, что в стране работали школы и даже музеи.
Между тем, в декабре 1941 года Антонеску заявлял, что «Кишинев не получит больше такое развитие, какое он имел при русских».
«Тогда он был городом большой России. Когда же мы взяли Бессарабию, Кишинев стал для нас центром сугубо для Бессарабии, аграрной области с населением в два с половиной миллиона жителей», — заявлял тогда диктатор. Он также настаивал на сокращении населения минимум вдвое — до 100 тысяч жителей.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в стране проводится политика, направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.