Создатели ИИ Claude обвинили Пентагон в нарушении Конституции США

Компания Anthropic, разработчик нейросети Claude, подала иск против Министерства обороны США из-за решения включить ее в список организаций, представляющих угрозу для цепочек поставок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Иск направлен в федеральный суд Калифорнии. В документе компания требует отменить присвоенный статус и запретить федеральным ведомствам применять его в отношении Anthropic.
В компании заявили, что действия военного ведомства нарушают Конституцию США. По словам представителей Anthropic, правительство не может использовать государственные механизмы для давления на компанию из-за ее позиции по вопросам использования технологий.
Ранее Минобороны США внесло Anthropic в перечень компаний, которые, по мнению ведомства, могут представлять риск для американских цепочек поставок. После этого разработчик Claude заявил о намерении оспорить такое решение в суде.
Как отмечается, причиной конфликта стали разногласия по вопросу применения искусственного интеллекта в военной сфере. Anthropic настаивает на соблюдении строгих этических ограничений. В частности, компания выступает против использования ИИ для массового наблюдения за гражданами США и для систем автономного летального оружия.
В Пентагоне эту позицию раскритиковали. Заместитель министра обороны США Эмиль Майкл обвинила главу Anthropic Дарио Амодея в попытке влиять на решения американских военных и создавать угрозу национальной безопасности.
После этого президент США Дональд Трамп распорядился запретить федеральным ведомствам использовать технологии искусственного интеллекта компании Anthropic. По его словам, власти не позволят частной компании диктовать условия американскому военному ведомству.
Claude, разработанный Anthropic, ранее использовался в рамках секретных военных операций США. В частности, система применялась при планировании действий американского спецназа и военных операций, включая операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары по Ирану.
