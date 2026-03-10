Россиянам объяснили, могут ли работнику не подписать заявление об увольнении

«Подпись директора на самом документе юридического значения не имеет. Роль играет факт вручения. Если работодатель уклоняется от приёма заявления, его следует подать в двух экземплярах с отметкой о входящем номере и дате либо направить заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу работодателя, указанному в ЕГРЮЛ. Электронное письмо или сообщение в мессенджере не заменяет письменную форму», — предупредила она.