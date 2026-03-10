Россиянам объяснили, могут ли работнику не подписать заявление об увольнении

Согласно Трудовому кодексу, увольнение по собственному желанию не требует согласия работодателя. Работник обязан письменно предупредить о прекращении трудового договора за две недели, и течение срока начинается со следующего дня после получения заявления работодателем.
Об этом рассказала в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.
«Подпись директора на самом документе юридического значения не имеет. Роль играет факт вручения. Если работодатель уклоняется от приёма заявления, его следует подать в двух экземплярах с отметкой о входящем номере и дате либо направить заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу работодателя, указанному в ЕГРЮЛ. Электронное письмо или сообщение в мессенджере не заменяет письменную форму», — предупредила она.
Отмечается, что по истечении срока предупреждения сотрудник вправе прекратить работу.
«В последний день работодатель обязан издать приказ, выдать документы о трудовой деятельности и произвести полный расчёт в силу ст. 84.1 и 140 ТК РФ. Задержка выплат влечёт обязанность выплатить компенсацию по ст. 236 ТК РФ. Отказ оформлять увольнение может быть обжалован в государственную инспекцию труда или в суд с требованием установить факт прекращения трудовых отношений и взыскать причитающиеся суммы», — заключила эксперт.
