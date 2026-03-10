ЕС может запретить въезд в Европу родственникам бойцов спецоперации

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала запрет на въезд для всех российских военнослужащих, задействованных в СВО. Здеховски пояснил, что эта мера может коснуться и их родственников. При этом он подчеркнул, что вопрос требует юридической оценки и политического консенсуса.
Life.ru ранее писал о планах Черногории ввести визовый режим для россиян к концу сентября текущего года. Таковы требования Брюсселя для вступления в Евросоюз.
