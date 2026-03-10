КСИР сообщает об очередной атаке на базы США в Саудовской Аравии и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции сообщает об очередной атаке на базы США в Саудовской Аравии и Бахрейне.
Информация об ударах появилась в Telegram-канале КСИР.
«…места дислокации американских военных в Саудовской Аравии и Бахрейне вновь подверглись нападению», — говорится в публикации.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее «поблагодарил» центральное командование США за признание, что Вашингтон размещает и использует системы HIMARS на территориях соседних к Ирану стран для ударов по исламской республике.
Дипломат при этом подчеркнул, что «никто не должен жаловаться», если теперь Тегеран уничтожит своими ракетами эти американские системы.
