Милей назвал себя «самым сионистским президентом в мире»

Аргентинский лидер добавил, что у его администрации «стратегический союз с США и Израилем» и что ему «не нравится Иран».

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 марта. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что считает себя «самым сионистским президентом в мире». Об этом сообщила газета Clarin.

«Я горд тем, что являюсь самым сионистским президентом в мире», — приводит издание слова из выступления Милея в Университете Йешива в Нью-Йорке.

Аргентинский лидер также заявил, что у его администрации «стратегический союз с США и Израилем» и что ему «не нравится Иран». «Мы победим», — сказал Милей, отвечая на вопрос о конфликте на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В тот же день МИД Аргентины выпустил заявление, в котором Буэнос-Айрес поддержал действия США и Израиля.

