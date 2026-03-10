Взрывы прогремели у объектов КСИР под Тегераном на фоне новых атак

Серия мощных взрывов произошла в городе Кередж недалеко от Тегерана. По данным телеканала Al Hadath, удары пришлись по району, где расположены объекты Корпуса стражей исламской революции.
Сообщается, что несколько атак были направлены на инфраструктуру КСИР на западе иранской столицы. Удары затронули территорию, связанную с подразделениями этой военной структуры.
Какие именно объекты могли пострадать, пока не уточняется. Информации о разрушениях и возможных жертвах на момент публикации не поступало.
Ранее СМИ также сообщали о взрывах в столице Бахрейна Манаме. По данным издания Naya, под удар могла попасть база пятого флота Военно-морских сил США.
На фоне этих событий в сети распространяется видео с перехватом иранского беспилотника Shahed-136. Кадры, как утверждается, сняли туристы на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах.
На записи видно, как над побережьем пролетает беспилотник. Через некоторое время в небе появляется истребитель F-16 ВВС ОАЭ и начинает преследование цели.
По кадрам видно, что истребитель выпускает по дрону ракету класса «воздух — воздух». Попала ли ракета в цель, на видео не видно. После пуска самолет продолжил погоню за беспилотником.
Читайте также: США остались без ракет и забирают оружие у союзников.