Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦТАК: сестра Ким Чен Ына призвала к сверхмощной реакции на учения США и Южной Кореи

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон резко раскритиковала начавшиеся совместные военные учения США и Южной Кореи.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон резко раскритиковала начавшиеся совместные военные учения США и Южной Кореи.

По её словам, они угрожают безопасности региона и требуют готовности к «подавляющему и превентивному сверхмощному наступлению».

«Следует с полной готовностью реагировать на это подавляющим и превентивным сверхмощным наступлением, а не просто ответным или симметричным», — передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи.

В феврале сестра Ким Чен Ына потребовала от Сеула предотвратить дальнейшие вторжения БПЛА.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше