Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон резко раскритиковала начавшиеся совместные военные учения США и Южной Кореи.
По её словам, они угрожают безопасности региона и требуют готовности к «подавляющему и превентивному сверхмощному наступлению».
«Следует с полной готовностью реагировать на это подавляющим и превентивным сверхмощным наступлением, а не просто ответным или симметричным», — передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи.
В феврале сестра Ким Чен Ына потребовала от Сеула предотвратить дальнейшие вторжения БПЛА.
Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.Читать дальше