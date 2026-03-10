Посетитель ресторана схватил Трампа за палец и не отпускал

Президент США Дональд Трамп после участия в мероприятии Республиканской партии США в Майами ненадолго зашел в расположенный поблизости венесуэльский ресторан El Arepazo. По пути в аэропорт он решил приобрести еду для перелета на борту президентского самолета и пообщался с владельцем заведения, сотрудниками и посетителями, которые встретили его аплодисментами и одобрительными возгласами.