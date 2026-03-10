Ричмонд
Посетитель ресторана схватил Трампа за палец и не отпускал

Посетитель ресторана, куда зашел Трамп, схватил американского лидера за палец и не отпускал.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп после участия в мероприятии Республиканской партии США в Майами ненадолго зашел в расположенный поблизости венесуэльский ресторан El Arepazo. По пути в аэропорт он решил приобрести еду для перелета на борту президентского самолета и пообщался с владельцем заведения, сотрудниками и посетителями, которые встретили его аплодисментами и одобрительными возгласами.

Внутри ресторана глава государства пробыл всего несколько минут. Во время общения с гостями он приветствовал присутствующих и пожал руку одному из пожилых посетителей. Однако рукопожатие затянулось: мужчина удержал руку президента и не отпускал один из его пальцев, несмотря на попытку Трампа освободиться.

По сообщениям очевидцев, посетитель таким образом пытался привлечь внимание главы государства. Трамп в итоге повернулся к мужчине, выслушал его несколько секунд и коротко ответил, после чего завершил визит и покинул заведение.

Ранее Трамп в ходе поездки в американский штат Джорджия посетил ресторан быстрого питания и заказал там гамбургеры для своей команды.

