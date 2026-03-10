Ричмонд
Мирошник: в переговорах по Украине возможен прогресс из-за Ближнего Востока

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Происходящее на Ближнем Востоке оказывает существенное влияние на возможности Украины и Европы, поэтому по мере развития ситуации возможен прогресс в украинском урегулировании. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«То, что происходит на Ближнем Востоке, — это и военное влияние, это и содержание Украины, это и финансовые возможности, это цены на нефтепродукты и реальное положение экономики в той же Европе, которая сегодня является спонсором и хозяином украинского режима. Эти все вещи очень сильно заботят всех, кто косвенно или прямо задействован в этом процессе. Поэтому по мере продолжения войны ситуация будет меняться, и будут появляться новые мотивы для изменения подхода. А это, в свою очередь, может подвинуть к достижению определенного результата», — сказал дипломат.