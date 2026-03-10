В Роскачестве объяснили, что грозит за порчу имущества на работе

«В ТК России чётко прописана материальная ответственность работника. Полная материальная ответственность наступает в том случае, если ущерб был причинён в состоянии опьянения или из-за каких-либо правонарушений. За это работодатель вправе взыскать с сотрудника сумму в пределах своего среднего месячного заработка (ст. 241 ТК России)», — предупредили специалисты.