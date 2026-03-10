В Роскачестве объяснили, что грозит за порчу имущества на работе

Взыскание с сотрудника ущерба за порчу имущества работодателя зависит от того, умышленно действовал сотрудник или по неосторожности, объяснили RT в пресс-службе Роскачества.
«В ТК России чётко прописана материальная ответственность работника. Полная материальная ответственность наступает в том случае, если ущерб был причинён в состоянии опьянения или из-за каких-либо правонарушений. За это работодатель вправе взыскать с сотрудника сумму в пределах своего среднего месячного заработка (ст. 241 ТК России)», — предупредили специалисты.
При этом работодатель может учесть обстоятельства, которые привели к порче имущества и полностью или частично отказаться от взыскания, объяснили в организации.
«Сама процедура строго регламентирована. Работодатель должен провести служебное расследование, получить письменное объяснение и подготовить соответствующий приказ о взыскании. Просто удержать сумму ущерба из зарплаты нельзя. В свою очередь сотрудник может обжаловать любое решение в суде или госинспекции труда», — заключили эксперты.
