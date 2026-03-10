Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: советники Трампа рекомендуют ему выйти из войны против Ирана

Советники Трампа рекомендуют ему найти выход из войны против Ирана, чтобы не лишиться общественной поддержки.

Источник: Аргументы и факты

Советники президента США Дональда Трампа в частных обсуждениях рекомендуют ему рассмотреть варианты завершения военного противостояния с Ираном, чтобы избежать дальнейшего падения общественной поддержки. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с позицией окружения главы государства.

По информации издания, американский лидер был удивлён тем, что иранская сторона не демонстрирует готовности капитулировать. В этой связи его советники считают важным подготовить стратегию выхода из конфликта и представить её обществу как результат достижения поставленных военных целей Соединёнными Штатами.

Газета также отмечает, что поддержка операции против Ирана среди американцев изначально была ограниченной и может ещё сильнее снизиться, если противостояние затянется. Внештатный экономический советник президента Стивен Мур предупредил, что рост цен на нефть и топливо способен вызвать дальнейшее подорожание товаров и услуг, что усилит экономическое давление на потребителей.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон готов резко усилить военные действия против Ирана, если Тегеран предпримет шаги по блокированию поставок нефти через Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше