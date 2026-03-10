WSJ: советники Трампа рекомендуют ему выйти из войны против Ирана

Газета также отмечает, что поддержка операции против Ирана среди американцев изначально была ограниченной и может ещё сильнее снизиться, если противостояние затянется. Внештатный экономический советник президента Стивен Мур предупредил, что рост цен на нефть и топливо способен вызвать дальнейшее подорожание товаров и услуг, что усилит экономическое давление на потребителей.