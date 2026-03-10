WSJ: советники Трампа рекомендуют ему выйти из войны против Ирана

Советники президента США Дональда Трампа в частных обсуждениях рекомендуют ему рассмотреть варианты завершения военного противостояния с Ираном, чтобы избежать дальнейшего падения общественной поддержки. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с позицией окружения главы государства.
По информации издания, американский лидер был удивлён тем, что иранская сторона не демонстрирует готовности капитулировать. В этой связи его советники считают важным подготовить стратегию выхода из конфликта и представить её обществу как результат достижения поставленных военных целей Соединёнными Штатами.
Газета также отмечает, что поддержка операции против Ирана среди американцев изначально была ограниченной и может ещё сильнее снизиться, если противостояние затянется. Внештатный экономический советник президента Стивен Мур предупредил, что рост цен на нефть и топливо способен вызвать дальнейшее подорожание товаров и услуг, что усилит экономическое давление на потребителей.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон готов резко усилить военные действия против Ирана, если Тегеран предпримет шаги по блокированию поставок нефти через Ормузский пролив.