Мирошник: Россия на переговорах по Украине не меняла позиций

Москва на переговорах по украинскому урегулированию не меняла своих позиций, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, она чётко продолжает двигаться в рамках тех деклараций, которые сделала ранее. При этом все остальные стороны выжидают, отслеживая ситуацию на Ближнем Востоке.

«Сейчас, я думаю, страны, которые прямо или косвенно задействованы в переговорах, заняли такую выжидательную позицию, все внимательно смотрят на то, что происходит на Ближнем Востоке», — сказал дипломат.

Также Мирошник отметил, что вести переговоры по Украине в странах ЕС проблемно, поскольку чиновники ЕС стремятся влиять на переговоры и оказывают давление на участников.

Президент России Владимир Путин между тем рассказал американскому лидеру Дональду Трампу об успешном продвижении российских войск в зоне СВО.

