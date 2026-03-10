Казачья бригада имени Платова стала основной ударной силой на Северском направлении

В районе населённого пункта Калиновка в ДНР российские военные системно уничтожают инфраструктуру и технику ВСУ. По словам Лисицына, за последнее время казаки ликвидировали девять пунктов управления беспилотниками, что лишило противника возможности корректировать огонь и вести разведку с воздуха.