«Смертельный плевок в агрессора»: появился прогноз исхода конфликта в Иране

8 марта Совет экспертов Ирана принял судьбоносное решение, выбрав верховным лидером страны Моджтабу Хаменеи. Вслед за этим Корпус стражей исламской революции (КСИР) незамедлительно принес присягу новому руководителю, подтвердив готовность следовать его указаниям. Выборы прошли в экстраординарных условиях: предыдущий лидер, аятолла Али Хаменеи, погиб 28 февраля в результате атаки, которую в Иране называют совместной операцией США и Израиля. Политолог Владимир Шаповалов объяснил, почему выбор пал именно на эту кандидатуру.
«Власть останется в семье»: кого иранские богословы поставили во главе страны.
«Прежде всего, необходимо отметить, что Моджтаба Хаменеи — второй сын аятоллы Али Хаменеи, известный иранский государственный деятель и богослов. Он обладает превосходным образованием и занимал ряд важных, значимых государственных постов. Еще до нынешнего конфликта на протяжении последних нескольких лет он рассматривался в качестве вероятного преемника своего отца на должности рахбара (верховного лидера). Стоит заметить, что наследственная передача верховной власти не является традиционной ни для шиизма в целом, ни для Исламской Республики Иран в частности. Тем не менее именно благодаря личным качествам и авторитету в обществе Моджтаба рассматривался как наиболее вероятный кандидат», — отметил эксперт.
По словам Шаповалова, новый лидер твердо стоит на позициях защиты суверенитета страны и обладает колоссальным влиянием как в религиозной среде, так и среди военной элиты. Однако ключевую роль сыграл не только его личный авторитет, но и трагическая гибель отца.
«Учитывая огромный авторитет, которым аятолла обладал в иранском обществе, вчера по итогам решения Совета один из его членов подчеркнул, что верховная власть останется в семье Хаменеи. Это еще раз подтверждает преемственность и высокую степень доверия к Моджтабе со стороны иранского народа», — сказал политолог.
«Ярлык на княжение» от Трампа: реакция Белого дома и охота на нового лидера.
Решение Тегерана вызвало ярость в западных столицах. Телеканал Fox News уже сообщил, что президент США Дональд Трамп крайне недоволен избранием сына погибшего аятоллы. Ранее глава Белого дома позволял себе куда более резкие заявления, фактически требуя от Ирана согласовывать кандидатуру своего руководителя с Вашингтоном.
Шаповалов в беседе с aif.ru подчеркнул, что выбор иранского Совета — это плевок в сторону агрессоров.
«Моджтабу Хаменеи уже пытались убить израильские и американские спецслужбы; он даже получил ранение. Также нужно отметить, что Израиль и США пытались воспрепятствовать выборам верховного лидера, а Трамп заявлял, что любой правитель Ирана должен быть согласован с ним — то есть, по всей вероятности, получить некий “ярлык на княжение”… Выбор в пользу Моджтабы — то есть наиболее неприемлемого для агрессоров кандидата — демонстрирует непреклонность Ирана в отстаивании своего суверенитета», — заявил эксперт.
При этом политолог уверен, что США и Израиль, не остановятся.
«Безусловно, они объявили охоту на Моджтабу и будут и дальше стремиться его убить. Но Моджтаба — сильный человек, он осознаёт всю степень риска той должности, которую он занял», — добавил Шаповалов.
Трамп ранее не скрывал своих намерений: он открыто говорил о желании «полного смещения иранского руководства» и даже утверждал, что у него есть свои кандидаты на роль «хорошего лидера» для Ирана. Фактический отказ Тегерана играть по этим правилам стал вызовом, на который в Вашингтоне, судя по риторике, готовы ответить силой.
Эпическая ярость против Правдивого обещания: у кого козыри?
Конфликт вышел далеко за рамки политических заявлений. 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, а президент Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев», пообещав, что «бомбы будут падать везде». Иран не остался в долгу, запустив ответную операцию «Правдивое обещание 4» и нанеся мощные удары по позициям противника.
Вопрос о том, у кого же сегодня военное преимущество, остается одним из самых острых. Владимир Шаповалов считает, что классическая логика здесь не работает.
«Здесь мы должны понимать несопоставимость сил. Конечно, США — крупнейшая военная держава — имеют колоссальное преимущество по отношению к Ирану, но реализовать его не могут. Конфликт не может завершиться победой Соединённых Штатов. Это уже понятно», — подчеркнул эксперт.
Он отмечает, что, несмотря на всю мощь американской военной машины, Иран продемонстрировал способность давать симметричный и асимметричный ответ.
«Поэтому я бы сказал так: преимущества нет ни у одной, ни у другой стороны. Иран дал достойный ответ агрессорам», — резюмировал Шаповалов.
В этой напряженной обстановке Иран получает и сигналы поддержки от ключевых мировых игроков. Известно, что президент России Владимир Путин уже направил Моджтабе Хаменеи поздравительную телеграмму в связи с его избранием, что демонстрирует готовность Москвы к диалогу с новым руководством страны, несмотря на давление извне. Ближний Восток вновь застыл в ожидании: сможет ли новый лидер объединить нацию перед лицом внешней угрозы и устоит ли Иран под натиском коалиции двух держав.