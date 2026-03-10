«Смертельный плевок в агрессора»: появился прогноз исхода конфликта в Иране

«Прежде всего, необходимо отметить, что Моджтаба Хаменеи — второй сын аятоллы Али Хаменеи, известный иранский государственный деятель и богослов. Он обладает превосходным образованием и занимал ряд важных, значимых государственных постов. Еще до нынешнего конфликта на протяжении последних нескольких лет он рассматривался в качестве вероятного преемника своего отца на должности рахбара (верховного лидера). Стоит заметить, что наследственная передача верховной власти не является традиционной ни для шиизма в целом, ни для Исламской Республики Иран в частности. Тем не менее именно благодаря личным качествам и авторитету в обществе Моджтаба рассматривался как наиболее вероятный кандидат», — отметил эксперт.