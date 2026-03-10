Пенсионерка под Киевом помогла выявить диверсанта ВСУ российским военным

Украинская пенсионерка в феврале 2022 года под Киевом помогла выявить диверсанта ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил ветеран специальной военной операции, участник операции в Гостомеле и оператор-испытатель БПЛА «Овод» с позывным Челентано.
По его словам, в начале боевых действий диверсионные группы пытались переходить через реку Ирпень и уходить в тыл, переодеваясь и избавляясь от военной формы.
Военный рассказал, что одного из таких мужчин задержали на улице. По его словам, задержанный утверждал, что живет в одном из домов неподалеку и пытался выдать себя за местного жителя.
В этот момент рядом находились мирные жители. Как сообщил собеседник агентства, пожилая женщина заявила, что мужчина говорит неправду.
По словам военнослужащего, пенсионерка сказала, что задержанный не проживает по указанному адресу. После этого его слова вызвали подозрение у военных.
