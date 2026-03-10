Ричмонд
Fars: США нанесли ракетный удар ещё по одной иранской школе

Соединённые Штаты нанесли ракетный удар ещё по одной школе в Иране.

Источник: AP 2024

Соединённые Штаты нанесли ракетный удар ещё по одной школе в Иране.

Об этом сообщило агентство Fars, отметив, что речь идёт об учебном заведении в городе Хомейн.

Отмечается, что оказались повреждены несколько домов вокруг школы. Сообщений о пострадавших нет.

28 февраля, по имеющимся данным, подверглась ракетному удару со стороны Израиля и США начальная школа для девочек, расположенная в Минабе, провинция Хормозган.

Представитель Минобрнауки Ирана заявил, что не менее 175 учителей и учеников иранских школ погибли в результате ударов США и Израиля за два дня.

