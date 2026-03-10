Большинство опрошенных американцев считают, что конфликт с Ираном будет долгим

По мнению 60% опрошенных, конфликт с Ираном не завершится быстро. Лишь 36% респондентов уверены, что военная кампания скоро закончится.
Опрос был проведен среди 1 021 совершеннолетнего жителя США в период с 6 по 9 марта.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.