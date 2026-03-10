Ричмонд
Большинство опрошенных американцев считают, что конфликт с Ираном будет долгим

Лишь 36% респондентов уверены, что военная кампания скоро закончится, говорится в совместном исследовании Reuters и Ipsos.

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Более половины жителей США считают, что американо-израильская военная операция против Ирана продлится долго. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и международной службой Ipsos.

По мнению 60% опрошенных, конфликт с Ираном не завершится быстро. Лишь 36% респондентов уверены, что военная кампания скоро закончится.

Опрос был проведен среди 1 021 совершеннолетнего жителя США в период с 6 по 9 марта.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

