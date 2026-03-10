Финляндия может разрешить размещение ядерного оружия

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный отказ Хельсинки от запрета на размещение ядерного оружия может привести к росту напряженности в Европе. По его словам, это будет рассматриваться как угроза для России, на которую Москва примет ответные меры.