Финляндия может разрешить размещение ядерного оружия

В Финляндии с высокой вероятностью примут изменения в законодательство, которые позволят ввозить и хранить ядерное оружие в определенных ситуациях. Об этом РИА Новости заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
По его словам, вероятность отклонения инициативы невелика, поскольку действующее правительство имеет большинство в парламенте.
Речь идет о предложении, которое 5 марта представил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Документ предусматривает возможность ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в случаях, связанных с обороной страны. В остальных ситуациях такие действия останутся запрещенными.
Мема считает, что принятие закона станет серьезным изменением внешнеполитического курса Финляндии. По его словам, это будет означать окончательный отказ страны от политики нейтралитета, которая ранее сохранялась на протяжении многих лет.
Политик также заявил, что подобные решения, по его мнению, связаны с политикой НАТО, членом которого Финляндия стала ранее.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный отказ Хельсинки от запрета на размещение ядерного оружия может привести к росту напряженности в Европе. По его словам, это будет рассматриваться как угроза для России, на которую Москва примет ответные меры.
