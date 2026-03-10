Дело на находящегося в зоне СВО экс-мэра Большого Камня Абушаева прекратили

ВЛАДИВОСТОК, 10 мар — РИА Новости. Правоохранители прекратили уголовное дело в отношении экс-мэра Большого Камня Приморского края Рустяма Абушаева, находящегося в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Во вторник Абушаев в Telegram-канале написал, что у следователей после проведения дополнительных проверок и разбирательств «появились основания для прекращения уголовных дел» в отношении него в связи с его «непричастностью».
«Прекращено, но не по реабилитации, по госнаградам», — сказал собеседник агентства.
В марте 2023 года на Абушаева, экс-главу Надеждинского района Приморья и главу Большого Камня, завели уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле 2023 года Абушаев написал в Telegram-канале, что находится в зоне СВО. В том же месяце Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Впоследствии суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске мэра. В октябре было завершено расследование дела против ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района, но в отношении Абушаева производство следственных действий было приостановлено.
Абушаев был назначен командиром добровольческого отряда «Тигр», его награждали Орденом Мужества. В июле 2024 года он заявил, что не признает свою вину по возбужденному на него уголовному делу, а в сентябре 2024 года — что уходит с поста мэра Большого Камня в связи с подписанием контракта с Минобороны.