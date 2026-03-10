Дело на находящегося в зоне СВО экс-мэра Большого Камня Абушаева прекратили

В марте 2023 года на Абушаева, экс-главу Надеждинского района Приморья и главу Большого Камня, завели уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле 2023 года Абушаев написал в Telegram-канале, что находится в зоне СВО. В том же месяце Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Впоследствии суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске мэра. В октябре было завершено расследование дела против ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района, но в отношении Абушаева производство следственных действий было приостановлено.