Политолог МГУ заявил о попытке США прорваться в Евразию через конфликты

США вступают в крупные вооруженные конфликты, пытаясь сохранить мировое лидерство и усилить давление на Китай.

США вступают в крупные вооруженные конфликты, пытаясь сохранить мировое лидерство и усилить давление на Китай. Такое мнение в интервью URA.RU высказал доцент исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Сидоров.

По его словам, рост числа вооруженных конфликтов связан с кризисом мирового порядка, который сформировался после окончания холодной войны. Этот порядок, основанный на доминировании США, устраивает не все государства.

Сидоров отметил, что многие страны, включая Россию и Китай, выступают против американоцентричной системы международных отношений. При этом Китай, по его словам, постепенно усиливает экономическое и политическое влияние и рассматривается Вашингтоном как главный конкурент.

Эксперт считает, что участие США в конфликтах на Ближнем Востоке связано в том числе с противостоянием с Китаем. По его мнению, Вашингтон стремится ослабить государства, которые ориентированы на сотрудничество с Пекином.

Сидоров также заявил, что Соединенные Штаты пытаются укрепить влияние в Евразии и одновременно вытеснить конкурентов из Западного полушария.

Говоря о ситуации вокруг Ормузского пролива, политолог отметил, что возможная эскалация конфликта может повлиять на мировой энергетический рынок. В случае перебоев с поставками нефти и газа Европа может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом.

По словам эксперта, страны Евросоюза оказались в сложной ситуации после отказа от долгосрочных энергетических связей с Россией. При резком росте цен на энергоресурсы европейские государства могут искать новые источники поставок.

При этом Сидоров считает маловероятным официальное снятие санкций против России со стороны ЕС. Однако, по его мнению, в условиях кризиса отдельные страны могут искать способы обхода ограничений для обеспечения поставок энергоресурсов.

