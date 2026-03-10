Политолог МГУ заявил о попытке США прорваться в Евразию через конфликты

По его словам, рост числа вооруженных конфликтов связан с кризисом мирового порядка, который сформировался после окончания холодной войны. Этот порядок, основанный на доминировании США, устраивает не все государства.
Сидоров отметил, что многие страны, включая Россию и Китай, выступают против американоцентричной системы международных отношений. При этом Китай, по его словам, постепенно усиливает экономическое и политическое влияние и рассматривается Вашингтоном как главный конкурент.
Эксперт считает, что участие США в конфликтах на Ближнем Востоке связано в том числе с противостоянием с Китаем. По его мнению, Вашингтон стремится ослабить государства, которые ориентированы на сотрудничество с Пекином.
Сидоров также заявил, что Соединенные Штаты пытаются укрепить влияние в Евразии и одновременно вытеснить конкурентов из Западного полушария.
Говоря о ситуации вокруг Ормузского пролива, политолог отметил, что возможная эскалация конфликта может повлиять на мировой энергетический рынок. В случае перебоев с поставками нефти и газа Европа может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом.
По словам эксперта, страны Евросоюза оказались в сложной ситуации после отказа от долгосрочных энергетических связей с Россией. При резком росте цен на энергоресурсы европейские государства могут искать новые источники поставок.
При этом Сидоров считает маловероятным официальное снятие санкций против России со стороны ЕС. Однако, по его мнению, в условиях кризиса отдельные страны могут искать способы обхода ограничений для обеспечения поставок энергоресурсов.
