Трамп заявил о готовности РФ содействовать решению ситуации вокруг Ирана: как прошел разговор с Путиным

Дональд Трамп также рассказал о взаимодействии Владимира Путина и нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. По мнению главы Белого дома, между ними существует «огромная ненависть». Он не привел подтверждающих этот факт слов Владимира Путина. Однако президент США указал на разногласия между политиками.