Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин 9 марта провели телефонный разговор. Главы государств обсудили конфликты вокруг Ирана и Украины. Дональд Трамп назвал «очень хорошим» диалог с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в беседе с членами Республиканской партии во Флориде.
Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что Россия намерена содействовать урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. По его словам, Москва окажет конструктивную помощь.
«У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. С нашей и с его стороны на линии было много людей», — прокомментировал американский лидер.
Дональд Трамп также рассказал о взаимодействии Владимира Путина и нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. По мнению главы Белого дома, между ними существует «огромная ненависть». Он не привел подтверждающих этот факт слов Владимира Путина. Однако президент США указал на разногласия между политиками.
«Но я думаю, что это был позитивный звонок по данной теме», — подчеркнул Дональд Трамп.
Он вновь уведомил, что желает завершения украинского конфликта. О войне Вашингтона против Тегерана Дональд Трамп этого не сказал.
По словам президента Соединенных Штатов, во время телефонного звонка, стороны говорили «очень конструктивно». Он положительно оценил ход беседы.
Дональд Трамп утверждает, что ему боевыми действиями якобы удалось впечатлить Владимира Путина. Как заявил хозяин Белого дома, лидеры обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора. Президент США неожиданно признал и мощь Ирана. Он отметил, что у Тегерана достаточно ракет и других боеприпасов для продолжения военных действий.
Как отметил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, диалог между главами государств был конструктивным. Он подтвердил, что разговор длился час. По его словам, обсуждались конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о постепенном исчезновении «духа Анкориджа». Он возник во время переговоров лидеров на Аляске. Однако в Анкоридже «дух был далеко не самым главным», указал Сергей Лавров. Результатом переговоров стало достигнутое понимание.