Христофору: звонок Трампа Путину говорит о бедственном положении лидера США

Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа прошёл 9 марта. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что акцент в ходе разговора был сделан на конфликте Соединённых Штатов с Ираном и переговорах по Украине. При этом Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее завершение ближневосточного конфликта дипломатическим путём.