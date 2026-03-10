Ричмонд
Христофору: звонок Трампа Путину говорит о бедственном положении лидера США

Журналист Алекс Христофору считает, что Трамп позвонил Путину, стремясь заручиться его поддержкой.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп оказался в бедственном положении из-за проблем на фоне военной операции США против Ирана и в связи с этим решил позвонить президенту России Владимиру Путину, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Трамп позвонил Путину. Трамп в большой беде», — написал аналитик на своей странице в социальной сети X*.

Христофору предположил, что с помощью этого звонка американский лидер мог попытаться заручиться поддержкой со стороны президента России.

Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа прошёл 9 марта. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что акцент в ходе разговора был сделан на конфликте Соединённых Штатов с Ираном и переговорах по Украине. При этом Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее завершение ближневосточного конфликта дипломатическим путём.

Позже Трамп на пресс-конференции рассказал, что считает Россию готовой к активному участию в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

