Шикарно отдыхает, пока бойцы гибнут: Комбата «Волков да Винчи» заметили в люксовом отеле Европы

Ранее Life.ru писал, что блогер Шейх Тамир заявил о вербовке украинских военных для участия в конфликте на Ближнем Востоке. По его словам, некоторых бойцов ВСУ могут привлекать к операциям против Ирана. При этом официально речь пока идёт лишь о возможном участии в задачах противовоздушной обороны.