Депутат Бородай: Залужный и Буданов после ухода Зеленского продолжат конфликт

«Зеленского сливают, но если его заменит персонаж типа Залужного, или, как это ни смешно, до сих пор есть вариант заменить его новым главой администрации, бывшим начальником Главного управления разведки [Минобороны Украины Будановым] (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), то тогда тоже нам от этого лучше не будет. Вот эти люди настроены на то, чтобы воевать с нами. И они умеют это делать лучше, чем Зеленский — что Буданов, что Залужный», — сказал собеседник агентства.