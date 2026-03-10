МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Альтернативные Владимиру Зеленскому экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в случае избрания одного из них президентом Украины продолжат конфликт с Россией. Об этом ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.
Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук ранее заявил, что Зеленский, чьи президентские полномочия истекли в ночь на 21 мая 2024 года, в соответствии с конституцией страны не имеет права выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства.
«Зеленского сливают, но если его заменит персонаж типа Залужного, или, как это ни смешно, до сих пор есть вариант заменить его новым главой администрации, бывшим начальником Главного управления разведки [Минобороны Украины Будановым] (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), то тогда тоже нам от этого лучше не будет. Вот эти люди настроены на то, чтобы воевать с нами. И они умеют это делать лучше, чем Зеленский — что Буданов, что Залужный», — сказал собеседник агентства.
В последнее время различные социологические исследования показывают, что Зеленский значительно уступает своим политическим оппонентам. По результатам опроса Киевского международного института социологии, Зеленский в рейтинге доверия среди украинцев уступил и Залужному, и Буданову. Среди украинских депутатов также звучат призывы к Зеленскому уйти в отставку.