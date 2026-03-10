Ричмонд
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Кировограде прошла акция родственников военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, большинство из которых числятся пропавшими без вести, сообщил РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, женщины вышли на улицы города с баннерами, на которых были размещены фотографии примерно тысячи военнослужащих подразделения.

«Женщины вышли с баннерами, на которых были нанесены фотографии около 1000 солдат 57-й бригады. Большинство из них “пропали без вести”, — рассказал собеседник агентства.