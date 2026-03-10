Ричмонд
Китайские аналитики заявили о «ответке» Москвы США через Иран

Россия могла воспользоваться конфликтом вокруг Ирана, чтобы ответить США на многолетние действия против Москвы.

Россия могла воспользоваться конфликтом вокруг Ирана, чтобы ответить США на многолетние действия против Москвы. Такое мнение высказали аналитики китайского издания Sohu, сообщает АБН24 со ссылкой на публикацию.

По словам авторов статьи, военная операция США против Ирана проходит сложнее, чем ожидалось. Быстрой победы, как утверждается, добиться не удалось, а ответные удары Тегерана создают проблемы американским силам и их союзникам.

Китайские журналисты обратили внимание на сообщения американских СМИ, которые со ссылкой на разведывательные данные утверждают, что Россия якобы передает Ирану информацию военного характера.

Речь, по их данным, может идти о сведениях о расположении американских кораблей, самолетов и радиолокационных систем. Такая информация, как утверждается, может использоваться для ударов по военной инфраструктуре США.

Авторы Sohu считают, что Москва действует осторожно и не вступает в прямое военное противостояние с Соединенными Штатами.

При этом официальные представители США публично не выражали серьезной обеспокоенности подобными сообщениями. Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт заявила, что подобная информация не влияет на ход американской операции против Ирана.

В то же время китайские аналитики обращают внимание на сообщения о переброске дополнительных сил США в регион, включая авианосные группы. По их мнению, это может свидетельствовать о том, что конфликт вокруг Ирана развивается сложнее, чем ожидалось.

