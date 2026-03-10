Китайские аналитики заявили о «ответке» Москвы США через Иран

По словам авторов статьи, военная операция США против Ирана проходит сложнее, чем ожидалось. Быстрой победы, как утверждается, добиться не удалось, а ответные удары Тегерана создают проблемы американским силам и их союзникам.
Китайские журналисты обратили внимание на сообщения американских СМИ, которые со ссылкой на разведывательные данные утверждают, что Россия якобы передает Ирану информацию военного характера.
Речь, по их данным, может идти о сведениях о расположении американских кораблей, самолетов и радиолокационных систем. Такая информация, как утверждается, может использоваться для ударов по военной инфраструктуре США.
Авторы Sohu считают, что Москва действует осторожно и не вступает в прямое военное противостояние с Соединенными Штатами.
При этом официальные представители США публично не выражали серьезной обеспокоенности подобными сообщениями. Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт заявила, что подобная информация не влияет на ход американской операции против Ирана.
В то же время китайские аналитики обращают внимание на сообщения о переброске дополнительных сил США в регион, включая авианосные группы. По их мнению, это может свидетельствовать о том, что конфликт вокруг Ирана развивается сложнее, чем ожидалось.
