Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: компания Anthropic подала в суд на Пентагон

Компания Anthropic подала иск к Пентагону из-за стремления военного ведомства включить её в черный список по вопросам национальной безопасности.

Компания Anthropic подала иск к Пентагону из-за стремления военного ведомства включить её в черный список по вопросам национальной безопасности.

По информации Reuters, в своём иске компания заявила, что присвоение ей этого статуса было незаконным и нарушало её права на свободу слова и надлежащую правовую процедуру.

«В иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, судью просили отменить присвоение статуса и запретить федеральным агентствам применять его», — говорится в статье.

В Axios ранее писали, что Пентагон может разорвать контракт с разработчиком ИИ-систем Anthropic.

Через несколько дней президент США Дональд Трамп распорядился прекратить использование технологий компании Anthropic федеральными ведомствами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше