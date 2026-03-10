Reuters: компания Anthropic подала в суд на Пентагон

Компания Anthropic подала иск к Пентагону из-за стремления военного ведомства включить её в черный список по вопросам национальной безопасности.
По информации Reuters, в своём иске компания заявила, что присвоение ей этого статуса было незаконным и нарушало её права на свободу слова и надлежащую правовую процедуру.
«В иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, судью просили отменить присвоение статуса и запретить федеральным агентствам применять его», — говорится в статье.
В Axios ранее писали, что Пентагон может разорвать контракт с разработчиком ИИ-систем Anthropic.
Через несколько дней президент США Дональд Трамп распорядился прекратить использование технологий компании Anthropic федеральными ведомствами.