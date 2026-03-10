Тетрадь с записями о расходах обнаружили у погибшего солдата ВСУ в Запорожье

При досмотре уничтоженного в Запорожской области украинского военнослужащего Павла Гординеко обнаружили его личный жетон и тетрадь с записями расходов.
В блокноте солдат фиксировал распределение денег. На одной из страниц указана сумма 100 тысяч гривен. Ниже записано, как планировалось распределить эти средства.
Согласно записям, 10 тысяч гривен он собирался направить на инвестиции и еще 10 тысяч — на личные расходы. Еще 50 тысяч гривен были предназначены для перевода женщине по имени Марта, а 20 тысяч — человеку, указанному как кум Андрей.
Также в тетради отмечено 5 тысяч гривен «в общак», предположительно для подразделения. Еще 3 тысячи гривен планировалось потратить на коммунальные расходы.
На полях страницы указаны суммы 25 тысяч и 310 тысяч гривен. Обе записи зачеркнуты. На других страницах также имеются заметки финансового характера.
По имеющимся данным, около 100 тысяч гривен получают военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой.
Ранее сообщалось, что 8 марта в районе Купянска были уничтожены украинские разведчики, переодетые в гражданскую одежду. По данным источников, они пытались проникнуть в город, однако были обнаружены после того, как один из них открыл огонь по разведывательному беспилотнику. После этого по группе был нанесен удар FPV-дронами.
