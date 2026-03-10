Тетрадь с записями о расходах обнаружили у погибшего солдата ВСУ в Запорожье

Ранее сообщалось, что 8 марта в районе Купянска были уничтожены украинские разведчики, переодетые в гражданскую одежду. По данным источников, они пытались проникнуть в город, однако были обнаружены после того, как один из них открыл огонь по разведывательному беспилотнику. После этого по группе был нанесен удар FPV-дронами.