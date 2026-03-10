Президент Колумбии: вошедшие в «Щит Америк» страны не обеспечат его прочность

По его мнению, Колумбия сыграла бы важную роль в коалиции по борьбе с наркоторговлей. «Я считаю, что, учитывая наш опыт и то, что мы заключили союз с 75 полицейскими агентствами в Европе, Азии и других регионах мира, в том числе с США, мы лучше подходим для щита против кокаина», — сказал он.