Президент Колумбии: вошедшие в «Щит Америк» страны не обеспечат его прочность

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 марта. /ТАСС/. Власти США выбрали для альянса, созданного на саммите «Щит Америк» в Майами, 17 «слабых стран без опыта» в борьбе с производством наркотиков. Такое мнение высказал президент Колумбии Густаво Петро, который не был приглашен на встречу.
«Нас не было в Майами. Я не буду критиковать за то, что кто-то создает политические альянсы. Но мне кажется, что с 17 маленькими, слабыми странами без опыта в борьбе с кокаином невозможно сделать “южный щит” — в нем появятся дырки», — сказал Петро, выступая на 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.
По его мнению, Колумбия сыграла бы важную роль в коалиции по борьбе с наркоторговлей. «Я считаю, что, учитывая наш опыт и то, что мы заключили союз с 75 полицейскими агентствами в Европе, Азии и других регионах мира, в том числе с США, мы лучше подходим для щита против кокаина», — сказал он.
В ходе своего выступления Петро в очередной заявил, что для эффективного противодействия наркотрафику необходимо в первую очередь бороться не с местными производителями, а с создателями преступных схем и проблемой потребления.
7 марта в Майами в рамках саммита «Щит Америк» президент США Дональд Трамп принял лидеров некоторых стран Латинской Америки. Среди них были главы Аргентины, Боливии, Гондураса, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Сальвадора, Эквадора, а также избранный президент Чили.
В свою очередь, на встречу не были приглашены лидеры Бразилии, Колумбии, Мексики и Кубы. В ходе саммита американский лидер объявил о создании международной военной коалиции против наркокартелей. Как указал глава Пентагона, к коалиции уже присоединились 18 стран.