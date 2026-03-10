Такаити: США не просили Японию участвовать в охране танкеров

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. США не обращались к Японии с просьбой принять участие в охране танкеров в Ормузском проливе. Об этом сообщила в бюджетной комиссии нижней палаты японского парламента премьер-министр Санаэ Такаити.
«Со стороны США, — сказала она, — не было просьб к правительству Японии относительно охраны танкеров в Ормузском проливе». Премьер-министр также отметила, что не видит в этом районе признаков «экзистенциальной угрозы» безопасности Японии, которая может быть основанием для применения силы в рамках коллективной обороны в союзе с Соединенными Штатами.
Ранее газета Asahi сообщала, что Токио рассматривает вариант с отправкой патрульных самолетов и самолетов-заправщиков в зону Персидского залива в ответ на возможную просьбу со стороны Вашингтона оказать военную помощь охране судоходства в этом районе. По данным издания, изучается также возможность развертывания в регионе системы тыловой поддержки действующих там Вооруженных сил США.
В правительстве Японии параллельно решают вопрос о поиске юридических оснований даже для ограниченного участия в таких операциях. По данным Asahi, в Токио выражают при этом серьезные опасения по поводу неизбежной в таком случае резкой конфронтации с Ираном, с которым Япония всегда стремился поддерживать относительно хорошие отношения.
2 марта генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон. Япония на 90% зависит от поставок нефти с Ближнего Востока. Сейчас движение ее танкеров и других судов через Ормузский пролив прекращено.