Такаити: США не просили Японию участвовать в охране танкеров

2 марта генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон. Япония на 90% зависит от поставок нефти с Ближнего Востока. Сейчас движение ее танкеров и других судов через Ормузский пролив прекращено.